Foot Gaelique : sport, bienveillance et inclusivité

Ca y’est, c’est la rentrée sur les ondes du 103 FM ! Fini les rediffusions du mois d’aout, place à l’actualité chaude ! Chaude comme le climat, chaude comme le bon café du matin ou la bonne bière qui a trainé trop longtemps sur la terrasse !

On est ensemble toute la saison pour parler d’actu locale en long en large et en travers : politique, vie étudiante, écologie, féminisme, culture, santé, et même un peu de sport…

Au sommaire aujourd’hui, justement, on parle de sport ! Connaissez vous le football gaélique ? Tout droit venu d’Irlande, c’est un beau mixe entre le foot, le rugby et le basket. On en parle avec Elodie, présidente du club angevin des Anjou Gaels et joueuse de l’équipe de France & Thibault, trésorier du club !

En deuxième partie d’émission, c’est aussi la rentrée pour Hermine. Ses portraits illuminent notre antenne comme le soleil qui réchauffe doucement notre peau. Et c’est avec plaisir qu’on l’accueille dans le studio !