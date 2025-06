EMI // L’atelier Parenthèses de Jean Rostand (Trélazé)

Cette année, Radio Campus Angers a véritablement pris un tournant dans son action d’EMI. En tout, sur toute l’année scolaire, nous avons accueilli près de 600 participant.e.s âgées, de 5 à 99 ans, issu.e.s de 23 structures différentes. En tout, ce sont près de 200h d’ateliers qui ont été données.

Et parmi les premières structures avec lesquelles nous avons travaillé : le collège Jean Rostand de Trélazé. Tous les ans depuis 3 ans, nous travaillons avec eux lors de l’atelier Parenthèses. Un parenthèse ouverte sur le monde et les autres qui permet à une quinzaine de jeunes de participer à des ateliers de mosaïque, de musique, de peinture… et de radio !

Figurez vous que aujourd’hui c’était notre dernière séance avec eux et qu’ils sont tous les 15 dans le studio de Radio Campus Angers !

L’occasion de revenir également sur la mobilisation des collèges Mermoz et Montaigne à Angers et de Jean Rostand à Trelazé contre le non renouvellement des postes de médiateurs sociaux scolaire.

On aura également le flash info de Thomas, l’agenda culturel d’Heloïse et une fiction sonore réalisée par la classe de CE2 CM1 CM2 de l’école Les Erables de Parçay Les Pins… Le pitch : Un voyage scolaire qui ne se passe pas tout à fait comme prévu..

Vous savez tout alors… Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo part à l’abordage !