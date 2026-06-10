L’Art en cé jardins vous invite le 21 juin pour visiter ses jardins !

La 10ème édition d’art en cé jardin se déroule le 21 juin prochain.

Il vous sera possible de visiter les jardins publics et privés de la ville, pour découvrir l’art sous toutes ses formes.

C’est également le jour de la fête de la musique, il y aura aussi des chanteurs et des musiciens qui performent dans certains de ces jardins.

Pour en parler on reçoit Delphine Lecomte, organisatrice de l’Art en cé jardins, ainsi que Coinx, DJ qui mixera lors de l’évènement.

En deuxième partie d’émission, on vous propose un entretien avec Maximilien Steindorsson et Frédéric Frénard de Résovilles, le centre de ressources politique de la ville en Bretagne et Pays de la Loire. Ils ont créé l’outil Adapt’canicules.

dans le cadre de la série de reportage documentaire produite par la FRAP et la Corlab “Déja Demain, les territoires face aux changements climatiques”.

En fin d’émission, on écoute un débat entre les élèves de 5ème du collège saint Jean de la Barre sur l’importance du sport pour combattre des discriminations.