Morgan Renault nous fait découvrir le métier d’auteur et narrateur d’audiodescription

On découvre le métier d’auteur et narrateur d’audiodescription, qui consiste à décrire les images des œuvres audiovisuelles, à créer une version audio de la vidéo.

Le logo AD que l’on voit parfois au début des films signifie que le film est disponible en audio description.

Très peu mis en avant, ce métier est pourtant essentiel pour les personnes malvoyantes et non voyantes.

Pour en parler on reçoit Morgan Renault, auteur et narrateur d’audiodescription.

Et en deuxième partie d’émission, on vous propose d’écouter le reportage de la série “Déjà demain : les territoires face aux changements climatiques” réalisé par la Frap et la Corlab.

Ce septième épisode invite à combattre le réchauffement climatique en plantant des arbres.