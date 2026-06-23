Le malaise au SCO à la Une du dernier numéro de la Topette

La Topette vient de sortir son nouveau numéro pour les mois de juin, juillet et août.

Dossier sur le président du Sco, Saïd Chabane, résultats des élections à Segré avec la question de la montée de l’ultra droite.

Angers Info et leur actu à faible coût et bien d’autres affaires passionnantes.

On tourne les pages du journal à distance avec Julien Collinet, rédacteur en chef, que l’on a eu au téléphone.

En deuxième partie d’émission on écoute un reportage sur la 39ème édition du salon des artistes pour la liberté, organisé par Amnesty International.

Et, en fin d’émission,, on vous propose une fiction sonore des élèves de l’école les Erables de Parçay Les Pins.