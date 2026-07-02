Le CNDC vous dévoile sa saison 2026-2027 !

Le CNDC, le centre national de danse contemporaine, nous dévoile le programme pour sa saison 2026-2027.

Depuis 1978, cette institution unique réunit un centre de création chorégraphique, une école supérieure de danse contemporaine et une programmation danse.

Pour en parler on reçoit Suzanne Copin chargée de communication du CNDC et Gilda responsable des projets de médiation.

En deuxième partie d’émission, on vous propose d’écouter le reportage de la série “Déjà demain : les territoires face aux changements climatiques” réalisé par la Frap et la Corlab.

Ce sixième épisode s’intéresse à l’éco anxiété chez les jeunes.