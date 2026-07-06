Publié le par Thibault

Le collège Jean Rostand nous ouvre les portes de son option théâtre d’improvisation !

Incroyable mais vrai, l’équipe des professeurs du collège Jean Rostand à Trélazé sont sacrés champions de France en théâtre d’improvisation.

Ce genre théâtral parfois méconnu du grand public consiste à créer dans l’instant, sans texte, sans répétition.

Dans cet établissement, le théâtre d’improvisation est une option à part entière, comme le latin pour certains.

Pour en parler on reçoit Rémi Guédon, professeur qui est champion de France de théâtre d’improvisation et Basile, Jérémy et Chloé élèves et anciens élèves du collège Jean Rostand ayant participé à cette l’option.

 

Et en deuxième partie d’émission, notre collègue Marion Bastit viendra nous présenter ces ateliers radios à Angers.

Playlist :

Carpates > Lucio Bukowski /

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