Quel avenir pour les radios associatives ?

Le 3 juin dernier, l’assemblée nationale organisait un colloque autour de l’avenir des radios associatives. Professionnels du secteur, syndicats et élus étaient rassemblés.

Un événement qui s’inscrit dans un contexte où nos antennes s’inquiètent pour leur avenir. Depuis deux ans de suite, le Fond de Soutien à l’expression Radiophonique, qui fait vivre la plupart de ces médias, est menacé par d’importantes coupes.

Pour faire le point sur ce qui s’est dit lors de ce colloque et pour réfléchir à la pérennité de Radio campus, Radio G !, RCF et les autres, on reçoit Denis Masséglia, député Renaissance de la 5e circonscription du Maine-et-Loire et c’est vous qui êtes à l’initiative de ce colloque.