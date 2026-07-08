Le festival aelipse nous présente sa première édition

Le 17 juillet commence la première édition du festival aelipse, un évènement techno et électronique qui se passe en extérieur dans une atmosphère intimiste.

Portée par le collectif Sphëre, ce festival invite à partager une expérience hors du temps et déconnectée du monde extérieur.

Le partage de la danse, de la musique et l’énergie collective sont de sortie pour prolonger l’aventure le plus longtemps possible.

Pour en parler on a pu avoir un appel téléphonique avec Alexandre, président de l’association Sphère.

Et en deuxième partie d’émission on vous propose d’écouter un débat sur les réseaux sociaux.