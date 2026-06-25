Le festival Anako vous accueille du 25 au 28 juin dans le Saumurois

Du 25 au 28 juin, la ville de Saumur et ses alentours accueille le festival Anako.

Un événement culturel aux multiples facettes avec des films, des débats ou encore des expositions pour parler des peuples autochtones du monde entier.

Pour en savoir plus sur l’événement, j’ai pu échanger, en début de semaine, avec Patrick Bernard, fondateur de l’association et du festival Anako.

En deuxième partie d’émission, on vous propose d’écouter le cinquième numéro de la série de reportage documentaire produite par la FRAP et la Corlab “Déjà Demain, les territoires face aux changements climatiques”.

Dans cet épisode, on parle de la mémoire des catastrophes et de la perception des risques.

Pour terminer cette émission, on accueille Anaïs, en stage de seconde. Elle vient nous parler du projet de loi concernant l’interdiction des téléphones portables dans les lycées dès la rentrée prochaine.