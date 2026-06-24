Publié le par Thibault

Astropolis vous invite du 2 au 5 juillet à Brest

Du 2 au 5 juillet, la ville de Brest va vibrer au rythme du festival Astropolis. Cet événement sur les musiques électro rassemble des artistes et des participants de tous horizons.

Pour en savoir plus, j’ai pu, en début de semaine, échanger avec Gilda Rioualen, fondateur du festival.

 

En deuxième partie d’émission, on vous propose d’écouter le quatrième numéro de la série de reportage documentaire produite par la FRAP et la Corlab “Déjà Demain, les territoires face aux changements climatiques”.

Dans cet épisode, on parle de la sensibilisation du public à ses enjeux.

Playlist :

La femme aux faux-cils > Annie Girardot /

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