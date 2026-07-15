Projet de loi Urgence agricole : un texte qui inquiète la Confédération Paysanne

Trois mois après son vote en première lecture par l’Assemblée, le projet de loi urgence agricole est de retour dans l’actualité. Une commission mixte paritaire doit se réunir demain.

Censé répondre aux besoins majeurs du monde agricole, il est vivement critiqué par différentes structures. C’est le cas par exemple de la confédération paysanne qui avait appelé les députés à voter contre, c’était en juin dernier.

Pour mieux comprendre les raisons de cette opposition on accueille Benoît Sénéchal, éleveur et membre de la confédération paysanne 49.