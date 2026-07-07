Meryem Mojtahid nous présente l’expédition CHARM !

Du 4 mai au 13 juin, le bateau Marion Dufresnes était en mission au large du Mozambique et de l’Afrique du Sud.

Ce projet, nommé Charm, a réuni entre 60 et 70 scientifiques dont 20 de l’Université d’Angers.

Elle visait à reconstituer les variations climatiques passées dans l’hémisphère Sud pour mieux comprendre le fonctionnement naturel du système climatique.

Pour en parler on reçoit Meryem Mojtahid, paléoclimatologue et cheffe de mission sur le projet Charm.

Et en deuxième partie d’émission, on accueille Anouck pour une chronique sur les stéréotypes de genres autour du barbecue pendant l’été.