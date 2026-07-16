Destruction d’espèces protégées : SNCF Réseau condamné en appel

Au programme du Pédalo ce soir : victoire pour France Nature Environnement et la Ligue de Protection des Oiseaux !

La raison ? SNCF réseau vient d’être condamné en appel suite à la destruction d’espèce protégées causée par les travaux d’entretien de la voie Angers-Le Mans

On revient sur cette affaire avec Benjamin Hogommat, responsable juridique de France Nature environnement Pays-de-la-Loire

En deuxième partie d’émission, on vous propose d’écouter une fiction sonore sur l’orage, réalisée dans le cadre des ateliers Radio Héron.