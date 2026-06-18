Publié le par Thibault

Dernière du Pédalo au Quai, avec Marie Boutteaud, médiatrice culturelle et le jury du Concours des compagnies

Aujourd’hui et comme depuis le début de la semaine, le Pédalo s’installe au quai pour 4 émission spéciales consacrées au Concours des Compagnies du Festival d’Anjou.

Chaque soir de la semaine, une troupe émergente viendra jouer ici une pièce originale.

Dans cette émission, on accueille des acteurs et actrices du festival.

Tout d’abord, on est avec Marie Boutteaud, chargée d’actions culturelles sur le festival.

En deuxième partie d’émission rendez-vous avec le jury de professionnels : Zabou Breitman, Ronan Ynard, Nedjma Egmond, Simon Deletang et Bertrand Schaaf.

Côté chronique, Pierre est allé voir la pièce Unkuckable. Il est avec nous sur le plateau pour tout nous raconter.

Playlist :

Terra Nueva > Ojun, Marie Lanfroy et Carlo de Sacco /

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