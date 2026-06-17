Publié le par Thibault

Concours des compagnies : jour 3 avec Unfuckables et le Jury Jeune

Aujourd’hui et comme depuis le début de la semaine, le Pédalo s’installe au quai pour 4 émission spéciales consacrées au Concours des Compagnies du Festival d’Anjou.

Chaque soir de la semaine, une troupe émergente viendra jouer ici une pièce originale.

Ce mercredi, rendez-vous avec Unfuckables d’Anaïs Harté, Wendy Vitse, Laureline Lejeune et Aurélie Bapst. Ces deux dernières sont nos invitées.

En deuxième partie d’émission, on reçoit Malo, Baptiste, Lou et Lalie, les membres du jury jeunes du Concours des Compagnies.

Enfin, Pierre est allé voir la pièce Melancolikea ». Comment meubler sa peine. Il est avec nous sur le plateau pour tout nous raconter.

 

Playlist :

Bullet > Modha (feat.Wakai) /

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