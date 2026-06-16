Deuxième jour du Concours des Compagnies, avec le Groupe Déjà et Violaine D’Aboville

Aujourd’hui et comme depuis le début de la semaine, le Pédalo s’installe au quai pour 4 émission spéciales consacrées au Concours des Compagnies du Festival d’Anjou.

Chaque soir de la semaine, une troupe émergente viendra jouer ici une pièce originale.

Ce mardi, rendez-vous avec Cowboy ou Indien, du Groupe Déjà. Les comédiens Antoine Meunier et Sébastian Lazennec sont nos invités.

En deuxième partie d’émission, on est avec Violaine D’Aboville, responsable des relations avec le public pour parler de l’accueil des différents spectateurs.