Cycling for Climate vous invite à sa cyclo pour le climat le 13 juin !

Le samedi 13 juin, la ville d’Angers et ses alentours accueille la Cyclo pour le Climat.

Une aventure de 100km à vélo pour sensibiliser sur les effets du réchauffement climatique sur la région angevine.

Pour en savoir plus sur l’événement, on reçoit Mathilde Piron, membre de l’organisation.

En deuxième partie d’émission on vous propose d’écouter le deuxième numéro de la série de reportage documentaire produite par la FRAP et la Corlab “Déjà Demain, les territoires face aux changements climatiques”.

Dans cet épisode, on parle de la problématique des maisons fissurées.

Pour terminer cette émission, on accueille Camille, en stage de seconde. Elle vient nous parler de la situation socio-économique en Haïti à travers le film Freda.