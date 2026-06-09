l’UATL présente son festival de théâtre au profit de la Banque Alimentaire !

Du mercredi 10 juin au dimanche 14 juin se tient le festival de théâtre de l’UATL L’université angevine du temps libre, au Quart’Ney.

5 ateliers de théâtre sont prévus pour un total de 10 représentations.

Les recettes au chapeau sont reversées à la banque alimentaire du Maine et Loire pour permettre l’achat de denrées qui font défaut.

Pour en parler on reçoit Marie-Chantal Derrey, vice-présidente de l’UATL en charge des Festivités, et Gilles Bressy, président de la banque alimentaire du Maine et Loire.

Et puis comme chaque mardi on retrouve la chronique de Philippe qui remet en cause la croissance, aujourd’hui il nous parle du post- capitalisme.