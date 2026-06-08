Fleuri Désert vous invite au On Stage au Joker’s le 10 juin !

Le mercredi 10 juin le chabada et le joker’s pub organisent leur dispositif on stage. Le bar offre alors sa scène pour vous faire découvrir des artistes locaux et amateurs.

Cette expérience permet de jouer dans des conditions pro, avec un suivi personnalisé.

Le 10 juin la scène du joker’s accueille les trio kurvaa et fleuri désert, pour le dernier on stage avant l’été.

Après avoir pu discuter avec le trio kurvaa jeudi dernier, ce soir c’est au tour de Fleuri Désert de venir à notre micro.

En deuxième partie d’émission, on vous propose d’écouter un débat entre les élèves de 5ème du collège saint Jean de la Barre sur la limitation du temps d’écran pour les enfants.