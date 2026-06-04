Kurvaa vous invite au On Stage au Joker’s le 10 juin !

Le mercredi 10 juin, le joker’s pub et le chabada organisent leur dispositif on stage. Le bar offre sa scène pour des groupes et artistes locaux.

C’est une expérience enrichissante qui permet de jouer dans des conditions pro, avec un accompagnement personnalisé.

Le joker’s accueillera donc les groupes fleuri désert et kurvaa pour le dernier on stage avant l’été.

Kurvaa est avec nous en studio pour découvrir leurs musiques.

En deuxième partie d’émission on vous propose d’écouter le deuxième numéro de la série de reportage documentaire produite par la FRAP et la Corlab “Déjà Demain, les territoires face aux changements climatiques”.

Dans cet épisode, on part à la découverte de l’association Petits Frères des pauvres qui vient de lancer le projet “oasis solidaire”, qui met en place des salles climatisées pour les personnes âgées, pour lutter contre les vagues de chaleurs croissantes.

Matthieu Boisse d’euradio s’est rendu dans une de ces salles pour aller à la rencontre des résidentes et des résidents.