Le collectif Orbeats Station vous donne rendez-vous à sa release party !

Le collectif Orbeats Station prépare sa release party du 6 juin 2026, au Quart’Ney à Angers.

Après avoir sorti leur album le 15 mai, ils prévoit une soirée de folie de 19H30 à 23H.

Pour en parler on reçoit Lucas, ingé son et régisseur sur le projet et sur le concert, et Masceo, artiste sur l’album.

En deuxième partie d’émission, on vous propose un reportage de Marion Bastit.

Elle a suivi le collage d’affiches réalisés par des élèves de lycées et de maternelle à Segré.

L’occasion de montrer que les panneaux peuvent devenir des moyens d’expressions.