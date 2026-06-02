Le rappeur Rocca au micro de nos collègues de Radio Campus Tours

Vendredi 22 mai la soirée était chaude et résolument rap au Bateau Ivre à avec Rocca et DJ Kodh pour mettre le feu.

Rocca sort un album le 5 juin, « Venus », produit avec Kyo Itachi, qu’il est venu présenter sur scène au Bateau Ivre ainsi que des classiques de La Cliqua.

Une interview où on parle de rap, de la Colombie, des cultures musicales colombiennes, de son rapport à l’écriture, à la « tierra madre » et au rythme.

Une interview de proposée par Radio Campus Tours

Et comme tous les mardis, retrouvez la chronique de Philippe. Il nous parle aujourd’hui des Private Cedits