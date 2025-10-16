Le festival Du Rock et Des Vaches fête ses 25 ans

Au programme de ce pédalo : zoom sur les 25 ans du festival Du Rock et des vaches. Il a soufflé ses bougies ce samedi lors de sa 25e édition à Andard.

On revient sur les 25 années du festival avec Aurélien Fouchet, chargé de la communication du festival.

Et puis en fin d’émission, comme tous les jeudi retrouvez Penser Local, le rendez-vous reportage réalisé par l’une des 15 radios de la Frap.

Le but : vous emmener à la rencontre d’initiatives qui questionnent la proximité.

Aujourd’hui, focus sur les jardins des Perdrettes sur l’île d’Yeu. Des jardins qui produisent des plantes médicinales et aromatiques.

Un sujet réalisé par la radio Neptune FM.

Bonne écoute,

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !