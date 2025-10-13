Le CNDC accueille la pièce dansée Profanations

Au programme de cette émission : on parle de la pièce dansée : Profanations, le premier spectacle de la saison 2025-2026 du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine.

On reçoit pour en parler Suzanne Copin de la communication du lieu.

En fin d’émission, comme tous les jeudi retrouvez Penser Local, le rendez-vous reportage réalisé par l’une des 15 radios de la frap.

Le but : vous emmener à la rencontre d’initiatives qui questionnent la proximité.

Aujourd’hui, focus sur des caves d’un HLM transformées en champignonnière à Saint-Herblain.

Un sujet réalisé par la radio Altern’antes