Astropolis, ça arrive fort !

Au sommaire du pédalo ce soir !

Astropolis, c’est le plus gros festival de musique électronique de l’ouest de la France. 75 DJs du 2 au 6 juillet, on vous présente la programmation avec Jess dans quelques instants !

D’ailleurs, on vous fait gagner deux Pass, alors venez jouer sur nos réseaux sociaux !

On écoutera aussi un son de Kink, DJ qui sera présent au festival remixé par un AUTRE artiste du festival, Marcel Dettman, résident du Berghain, club Berlinois plus que mythique !

Et comme tous les mardis, on accueille Philippe, qui nous explique pourquoi les crises que nous connaissons sont systémiques et interconnectées.

Vous avez le programme, c’est parti, le Pédalo part à l’abordage !