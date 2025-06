Au sommaire du pédalo ce soir !

Le texte sur le droit à l’aide à mourir a franchi l’étape de l’assemblée nationale. Adoptée par 305 voix contre 199, cette réforme sociétale portée depuis 2022 serait, si elle aboutit, la plus importante depuis le mariage pour tous. Mais c’est quand la fin de vie ? Et ça veut dire quoi “aider à mourir” ? Quid des soins palliatifs ? On en parle dans le Pédalo avec deux membres de l’association JalmalV, Jusqu’à la mort, accompagner la vie, Eliane Brellion et Martine Hallé

On en profitera aussi pour écouter un morceau de CJ Beth, qui est en concert ce soir à la maison de quartier des hauts de Saint Aubin, CJ Beth, membre de l’équipe espoir du Chabada, un vrai grain de voix, pop soul, qui entremêle espagnol et anglais !