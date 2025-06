La flûte enchantée sur grand écran !

Au sommaire de ce troisième Pédalo de la saison :

Nous écouterons pour débuter un extrait du célèbre opéra La Flûte Enchantée, illustre œuvre musicale composée en 1791 par le non moins célèbre Wolfgang Amadeus Mozart.

Puis suite à cette douceur musicale nous retrouverons une interview d’Alain Surrans, directeur d’Angers Nantes Opera, qui nous parlera de l’évènement « Opéra sur Écran », un évènement gratuit et qui fait sortir l’opéra des salles de spectacles et le fait arriver jusque dans vos télés ! Pour l’occasion, grand écran géant sur la place du Ralliement façon fan zone de coupe du monde pour pouvoir regarder cette masterpiece en plein air. C’est le mercredi 18 juin, on en parle d’ici quelques minutes. C’est l’été, Mozart est là !

Vous avez le programme, n’oubliez pas d’ajuster votre gilet de sauvetage : le pédalo part à l’abordage !

Où découvrir La Flûte enchantée sur écrans ?

NANTES – Place Graslin, devant le Théâtre Graslin (écran géant)

ANGERS – Place du Ralliement, devant le Grand-Théâtre (écran géant)

Cet opéra est aussi diffusé dans de nombreux lieux de diffusion en région Bretagne et Pays de la Loire :

Loire-Atlantique (44)

Nantes – Place Graslin (plein air)

Chateaubriant – Micro-Folie

Indre – Salle des 3 îles

La-Chapelle-sur-Erdre – Capellia

Le Croisic – Salle Jeanne d’Arc

Les Moutiers en Retz – Salle municipale

Le Pouliguen – Micro-Folie

Nantes – Cinéma Bonne Garde

Orvault – Théâtre de la Gobinière

Saint Herblain – Cinéma Lutétia

Sautron – Espace Phelippes-Beaulieux

Savenay – Ciné Nova

Vallet – Micro-Folie Le Champilambart

Vertou – Ciné Vaillant

Maine-et-Loire (49)

Angers – Place du Ralliement (plein air)

Avrillé – Centre culturel Brassens

Beaucouzé – Maison de la Culture et des Loisirs

Beaupréau en Mauges – Cinéma Jeanne d’Arc

Bouchemaine – Les Boîtes à Culture

Briollay – Salle des Nénuphars

Écouflant – Salle du Vallon des Arts

Le Lion d’Angers – place Charles de Gaulle (plein air)

Mûrs-Erigné – Centre Culturel Jean Carmet Pouancé – Petit Théâtre

Saint-Lambert-la-Potherie – Salle Lamb’ellie

Saumur – Théâtre Le Dôme

Segré-en-Anjou-Bleu – Micro-Folie

Vihiers Lys Haut Layon – Cinéma Ciné’Fil

Mayenne (53)

Mayenne – Cinéma Le Vox

Sarthe (72) Allonnes – Micro-Folie La Flèche – Cinéma Le Kid

Mayet – Micro-Folie

Montval-Sur-Loir – Cinéma des Récollets

Sablé sur Sarthe – Micro-Folie

Vendée (85) Barbâtre – la salle Océane, Place de l’église Bretignolles – Cinéma Le Fief

La Barre de Monts – Médiathèque

L’Épine – Salle de la Salangane

L’Île d’Yeu – Ciné Islais

Luçon – à préciser

Vouvant – Salle des Fêtes

Indre-et-Loire (37)

Neuvy Le Roi – Micro-Folie

Allemagne

Sarrebruck – Cinéma municipal