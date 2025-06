Héron Carré : la prog’ de Juin est sortie !

Au sommaire du pédalo ce soir !

Le Héron Carré ouvre vient de sortir sa programmation du mois de Juin ! La guinguette angevine à l’entrée du parc Balzac propose toujours une programmation riche et éclectique ! On en parle avec Etienne Mater, et Mina Ghazi, en charge de la programmation du Héron. On parle vélo, boxe, plantes vertes et Shoegaze !

On écoutera la chronique de Philippe, qui nous parlera des petits gestes du quotidien qui servent à faire de notre monde un monde plus vert !

Vous savez tout alors… Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo part à l’abordage !