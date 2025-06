Primaire de la gauche : le jugement majoritaire, qu’est ce que c’est ?

Au sommaire du pédalo ce soir !

Le 28 juin prochain, Demain Angers, union de 11 organisations politiques de gauche, organise une primaire. L’objectif : choisir la tête de liste pour l’élection municipale d’Angers parmi 5 candidat.es en vue des élections municipales de 2026. Parmi les organisations, on retrouve Les écolos, Génération.s, Angers Coopérative, Le PS ou encore l’Après. Les grands absents : la France Insoumise qui a décidé de tracer sa route en solitaire. Alors à quoi ça sert cette primaire ? Où voter ? Quel mode de scrutin ? On vous présente le « Jugement majoritaire » avec Rachel Capron et Pierre Ruet !

On aura aussi la dernière chronique de la saison de Philippe qui nous parlera de planification citoyenne écologique.

Et on aura aussi le droit à un petit bonbon sonore : une fiction, réalisée par des enfants en grande section CP de l’école du Lathan à Breil. Attention, on touche du doigt toute la poésie enfantine, c’est charmant.

Vous savez tout alors… Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo part à l’abordage !