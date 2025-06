Au sommaire du pédalo ce soir !

Les 4 et 5 juillet, c’est le festival Au foin de la rue ! Fat Boy Slim, Philippe Katerine ou encore Michelle et les garçons sont au programme ! On vous présente le festival et la programmation dans le Pédalo !

On écoutera également l’agenda culturel d’Héloïse : on parle de Lévitation et de la fermeture du 42 !

Vous savez tout alors… Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo part à l’abordage !