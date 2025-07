Le Dub Camp Festival, c’est les 11, 12 et 13 juillet à Joué Sur Erdre, pas loin de Nantes ! 9500 personnes sont attendues pour vibrer sur 4 scènes entièrement dédiées aux cultures Dub ! on en parle avec leur co-président, Clément Castagna !

On aura aussi le plaisir d’écouter un reportage qui fait partie de la série « L’eau un enjeu de société« . Aujourd’hui, on parle de la luzerne, une alternative écolo et durable pour l’alimentation animale ! Un reportage de l’autre radio, en Mayenne !