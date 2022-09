Le golf est-il un sport d’avenir ?

Au programme ce soir, on parle sport et écologie ! Avec nous dans les studios, Pascale Deremaux, présidente du Golf d’Angers. La sécheresse à touché la France de plein fouet cet été, les interdiction d’arroser ont été nombreuses et longues. Les particuliers ont du arrêter l’arrosage des pelouses… Qu’en est-il des golfs ? On en parle tout de suite dans Le Pédalo.

En deuxième partie d’émission, un reportage Penser Local en partenariat avec la FRAP, la fédération des radios associatives des Pays de la Loire.