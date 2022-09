-10 % sur leurs factures d’énergie : mission impossible pour les entreprises ?

Dans le pédalo ce soir, c’est la crise… Alors que nous avançons à la force de nos pédales et de nos mollets, l’énergie, elle, manque cruellement : crise en Ukraine, réchauffement climatique… Comme dirait quelqu’un : « le temps de l’abondance est terminé ». Mme Elisabeth Borne, première ministre, appelle les entreprises à réduire de 10% leur consommation d’énergie… ou alors, ce sera rationnement pour tous ! Alors, comment réduire de 10% sa facture énergétique : on en parle tout de suite avec la Chambre de commerce et de l’industrie du Maine-et-Loire et l’association Orace !

En deuxième partie d’émission, on entendra un reportage Murmures réalisé par Sofia Pavanini qui est allée à la rencontre de l’association des Lucioles, une asso de l’université d’Angers qui lutte contre les discriminations à l’encontre de la communauté LGBTQUIA+.

FreeImages.com/jzlomek