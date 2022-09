Secheresse : le tourisme végétal est-il viable ?

Ce soir, le pédalo pédale dans le vide… Et oui, la loire est à sec et ce ne sont pas les quelques gouttes de ces derniers jours qui vont faire oublier l’été caniculaire que nous venons de passer…

La Loire est peut-être l’argument principal et l’atout majeur de notre département quant au tourisme… Alors si on n’y voit plus que le fond, comment faire vivre le tourisme dans le Maine-et-Loire ? On en parle tout de suite sur Radio Campus Angers avec Mathilde Favre d’Anne, élue à la ville d’Angers, adjointe au Rayonnement et au Tourisme.

En deuxième partie d’émission, on entendra un reportage Murmures réalisé par Sofia Pavanini qui est allée se balader à la maison de l’environnement…