Mazette, courts-métrages et musique

Au sommaire du pédalo ce soir !

Le festival Mazette c’est à Mazé-Milon les 25 et 26 juillet prochains ! Un festival gratuit organisé par six copines qui mêle musique et courts-métrages… On vous présentera la prog’ et on parlera aussi, évidemment, de la santé des petits festivals !

on écoutera également un reportage issu de la série “L’eau un enjeu de société” réalisée par la FRAP. Aujourd’hui, on vous propose d’écouter un reportage réalisé par votre 103 FM favori autour de la santé du cours d’eau du Jeu !