L’habitat face au dérèglement climatique

Au sommaire du pédalo ce soir !

Le bassin versant Brivet-Brière s’étend sur 800 km², entre l’estuaire de la Vilaine et celui de la Loire, de la presqu’île de Guérande jusqu’au canal de Nantes à Brest. Il couvre 37 communes réparties entre la Loire-Atlantique et le Morbihan. Depuis sa création en 2011, le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) œuvre à la mise en œuvre des politiques de l’eau, notamment la prévention des inondations et la restauration des écosystèmes aquatiques. Sur le site de Boitouze, à Prinquiau, où nous emmènent deux jeunes reporters de la Tribu, coule une rivière restaurée en 2023 par le SBVB.

Loris et Milan, de La Tribu, ont rencontré Justine Malgogne, responsable milieux aquatiques et Emmanuel Hérault, responsable gestion hydraulique, au Syndicat du bassin du Brivet, pour en savoir plus sur ce chantier de restauration.

Reportage accompagné d’une interview de Yann Le Jeune par Clara Delanchy. Géologue et archéologue au département de Loire-Atlantique, Yann Le Jeune nous éclaire sur les évolutions des milieux aquatiques du marais de Brière au fil du temps, et les marqueurs du changement climatique identifiés lors des fouilles archéologiques.

On aura également la chronique de Thomas autour de l’habitat et du déreglement climatique et la revue de presse d’Eline !

Vous savez tout, ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo part à l’abordage !