Les piscines dans les camping : une aberration écologique

Au programme du Pédalo :

C’est l’été, les premiers bouchons sur les routes, les incendies de forêt qui ravagent la région marseillaise, les canadairs qui tournent à plein régime… Le poids écologique du tourisme en 2022 était équivalent à l’empreinte carbone annuelle de 10.5 millions de français.es.

Alors l’usage de l’eau dans les campings des Pays de la Loire soulève évidemment des préoccupations, notamment à cause des piscines…

Aujourd’hui on vous propose un reportage à St-Brevin les pins, au camping des Rochelets. Ce camping recycle l’eau de sa piscine. On écoutera également une interview de Gaelle Dieulefet, maîtresse de conférences en archéologie maritime et détentrice d’une HDR en archéologie moderne et contemporaine. Elle nous parle des interactions entre milieux maritimes et activités humaines dans le Pays-de-Retz. Des productions de Jade FM, en partenariat avec la FRAP

On aura également le plaisir de réécouter la chronique d’Elliott qui était en stage avec nous la semaine dernière. Il nous parle de sa passion partagée avec son grand père : la photo ornithologique.