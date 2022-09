Le Chabada dans tous ses états

Ce soir, Le Pédalo fait de la musique ! Et entre la batterie, le piano et les les guitares, les pédales sont partout. Alors ce soir le pédalo fait WaAaaWaaa avec le Chabada ! Marina Daviaud et Stéphane Martin sont avec nous pendant 20 minutes pour présenter la programmation riche et variée de la salle de musique actuelle d’Angers !

En deuxième partie d’émission, un portrait d’Hermine, qui, telle une gardienne de phare, sera la Vigie de notre émission ! reportage Penser Local, en partenariat avec la FRAP, la fédération des radios associatives des pays de la loire.