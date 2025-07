Au sommaire du Pédalo ce soir !

Le Héron Carré ouvre sa programmation de juillet ce vendredi avec Moondine et un Wesh le Héron, une soirée rap avec Open Mic, DJ Set et AS TEC ! On détaille toute la prog’ avec Mina et Etienne, à la programmation de la plus célèbre des guinguettes d’Angers.

On aura également une chronique de Thomas, qui nous expliquera pourquoi c’est normal d’etre fatigué quand il fait chaud ! Et le retour du flash info d’Eline, journaliste à AngersVillactu