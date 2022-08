La Felicità, le festival des métamorphoses

C’est le dernier de la saison ! La dernière fois avant l’été que Le Pédalo avancera et fendra fièrement les flots de l’actu locale. Et Le Pédalo est heureux de terminer la saison en beauté avec nos invités du soir !

Au programme, donc, La Felicità Festival. Ça se passe à Brissac-Loire-Aubance les 26 et 27 aout 2022 On parlera métamorphose et vivre ensemble avec avec Vianney et Thomas, organisateurs du festival !

Produits locaux, prog locale, 500 personnes, arts visuels et encore d’autres surprises seront à prévoir.

Pour chopper des places, rendez-vous sur leurs réseaux sociaux !