Un citoyen de la radio dans l’ArtyShow

Je suis un non-violent : quand j’entends parler de revolver, je sors ma culture.

Le meilleur humour est un détournement, un pas de côté et Francis Blanche, en renversant la célèbre phrase de l’écrivain nazi Hanns Johst, le savait mieux que quiconque.

Dans l’ArtyShow, la culture est armée : de ses invités bigarrés, de ses parcours artistiques déclinés, de ses joutes joyeuses improvisées. L’ArtyShow a onze ans, se lance dans sa douzième saison et si tu l’crois pas, t’ar ta gueule à la pause musicale…

Au menu de ce 177e épisode, une causerie avec Hugo Checinski, coordinateur de la rédaction de Radio Campus Angers, qui, après trois ans et demi de bons et loyaux services au sein de la chaîne, retrouve sa ville natale parisienne pour de nouvelles aventures radiophoniques et autres. On cause Radio France, éducation aux médias, citoyenneté, chamanisme mexicain et on y murmure aussi les vertus de Campus.

A la technique, les précieux Etienne et Jean-Baptiste