Vive l’Ukraine libre dans l’ArtyShow !

Je suis un non-violent : quand j’entends parler de revolver, je sors ma culture.

Le meilleur humour est un détournement, un pas de côté et Francis Blanche, en renversant la célèbre phrase de l’écrivain nazi Hanns Johst, le savait mieux que quiconque.

Dans l’ArtyShow, la culture est armée : de ses invités bigarrés, de ses parcours artistiques déclinés, de ses joutes joyeuses improvisées. L’ArtyShow a onze ans, se lance dans sa douzième saison et si tu l’crois pas, t’ar ta gueule à la pause musicale…

Au menu de ce 178e épisode, une causerie avec Knesia et Tony, respectivement présidente et trésorier de l’association Ukraine, la liberté d’être libre. Créée en septembre 2023, elle s’est donné pour objectifs d’apporter assistance et aide humanitaire aux populations vulnérables, de réaliser des actions et de solidarité et de bienfaisance et d’organiser des collectes et de les transporter sur place en Ukraine. Elle en appelle aujourd’hui aux dons matériels, humains et financiers pour acheminer un bus pouvant faire office de bloc opératoire mobile.

Egalement sur la plateau, la peintre et graphiste BAAZS, soutien actif de l’association.

Contacts Ukraine, la liberté d’être libre : +33 6 38 48 51 91 – FaceBook : Ukraine.Libre.Angers – ukraine.liberte.etre.libre@gmail.com.

A la technique, le précieux Jean-Baptiste