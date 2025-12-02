Vous êtes corrosifs avec le metal dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 184e épisode, une causerie avec Nicolas Bouineau, chanteur pour les groupes metal angevins Redstone, Corrosion et Endeavour. Redstone a sorti récemment un 5 titres, Immortal ; Corrosion un quatre titres, Dark Lights et Endeavour est actuellement en enregistrement au Dome Studio de David Potvin.

A la technique, la précieuse Claire.