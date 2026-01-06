Vous n’êtes pas plan-plan dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de 186e épisode, une causerie avec Louis Mathieu, président de l’association Premiers Plans. La 38e édition du festival de cinéma européen d’Angers se tient du 17 au 25 janvier 2026. Au menu : cent premiers films européens, des avant-premières, des rétrospectives (Werner Herzog, Karin Viard, Laetitia Dosch, Napoli et Juges & Témoins), Les Ateliers d’Angers, des cartes blanches et des rencontres.

A la technique, la précieuse Claire.