Vous êtes pièce majeure dans l’ArtyShow !

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 185e épisode, une causerie avec Inès Quaireau, comédienne passée par le CRD de La Roche-sur-Yon puis par le Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES) mis en place par le CRR Angers et Le Quai-CDN Angers. Elle est en seule en scène dans Au Bon-Pasteur – Peines mineures (2) de Sonia Chiambretto sous le regard de Marcial Di Fonzo Bo, directeur du Quai-CDN Angers. Elle travaille actuellement sur la pièce Torrent avec son complice Dylan Roncin avec lequel elle a développé le seul en scène Intro. Elle a joué dans le court métrage multi-primé Chew de Félix Dobaire.

Au Bon-Pasteur – Peines mineures (2) sera rejoué les 29 et 30 janvier 2026 au Quai d’Angers.

A la technique, la précieuse Claire.