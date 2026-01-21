Vous êtes beau plan animé dans l’Artyshow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de 187e épisode, une causerie avec Vinnie Ann Bose, sélectionnée en compétition officielle section courts métrages français à la 38e édition du festival Premiers Plans d’Angers. Son film d’animation Sulaimani qui mêle 2D et stop-motion est un petit bijou d’intelligence et de poésie. Il évoque deux jeunes femmes indiennes exilées à Paris qui se remémorent des instants de leur jeunesse.

Le 38e Premiers Plans se poursuit jusqu’au dimanche 25 janvier 2026.

A la technique, le précieux Eliot et au montage le précieux Etienne.

PHOTO Laurent COMBET