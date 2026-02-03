Vous êtes fort et Fragile dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute une saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de 188e épisode, une causerie avec Félix Sourice. Son patronyme résonne fortement sur Angers : son père et ses oncles ont marqué l’histoire du rock ici et jusqu’aux Etats-Unis avec leur groupe Les Thugs. Et c’est toujours en famille qu’il a officié en tant que guitariste dans le projet LANE. Mais c’est en batteur qu’il s’épanouit aujourd’hui au sein de Fragile, quintette inspiré mêlant ardemment rock, punk, pop et psyché. En novembre 2025 sortait Big Big Smile, prélude à une longue tournée qui les emmène jusqu’au Canada.

A la technique, la précieuse Claire.