Vous ondulez sur quatre-vingt-huit touches dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 183e épisode, une causerie avec Aubry Tandé, pianiste, compositeur et interprète angevin qui a sorti en mai dernier son premier album, Immersion. Admirateur de Beethoven, Chopin et Liszt, il s’inspire de Yann Tiersen, Sofiane Pamart et Ludovico Einaudi pour ciseler des ballades mélancoliques et envoûtantes.

A la technique, la précieuse Claire.