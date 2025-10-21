Par-delà les nuages avec Grise dans l’ArtyShow

« Il faut savoir se perdre pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

L’ArtyShow eût aimé se perdre dans le gai savoir de Nietzsche. Il a aimé se perdre avec tous ces êtres qu’il n’est pas. Il aime se dire que, pendant toute saison, il se perdra avec tous ces êtres de culture et de passion qui offrent au territoire un supplément d’âme et une parenthèse – légère et dense, inessentielle donc vitale, obstinée et cathartique.

L’ArtyShow a douze ans, encore toutes ses dents et tous ses élans.

Au menu de ce 181e épisode, une causerie avec Aurélie Breton, la Grise du duo Grise Cornac qu’elle forme avec le multi-instrumentiste Quentin Chevrier. Le binôme artistique vient de publier son troisième album, Premier Ciel, onze titres aux textes ciselés sur des musiques acoustiques et électro. Grise Cornac assure bientôt les premières parties de Emily Loizeau en novembre et d’Arthur H en décembre. A noter que les textes des trois albums du groupe sont réunis dans un livre, Les Nuages te le disent mieux que moi.

Merci à la précieuse Claire à la technique.